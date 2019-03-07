Memurlar için 2 buluşma

Yaklaşık 3 milyon kamu görevlisinin ve memur emeklilerinin gözü bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ve Nisan'da gerçekleştirilecek Kurum İdari Kurul (KİK) toplantılarında. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve memur sendikalarının katılımıyla toplanacak KPDK'da toplu sözleşmede karara bağlanmamış talepler masaya yatırılacak. Kurum yöneticileri ile sendika temsilcileri arasında olacak KİK toplantılarında ise işyerindeki çalışma koşulları başta olmak üzere memurları ilgilendiren birçok konu görüşülecek. Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "KİK toplantılarında, üyelerimizin karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.
- Ekonomi
- 07.03.2019
- Gazete
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