Hollandalı PAL-V şirketi Cenevre Otomobil Fuarı'nda, uçan aracı Liberty Pioneer Edition'ı görücüye çıkardı. İki versiyonu bulunan aracın fiyatı 299 bin ile 499 bin euro arasında değişiyor. 90 adet ile sınırlı sayıda üretilecek aracın teslimatı 2020'de başlayacak.
Liberty karada 99 beygir gücündeki motoru ile bin kilometreden fazla yol yapabiliyor, havada ise 500 kilometre gidebiliyor. Araç 3 bin 500 metreye kadar yükselebiliyor. 100 litre benzin deposu hacmine sahip araç, her uçuş saatinde 26 litre yakıt tüketiyor. Uçuş hızı ise saatte 180 mile kadar çıkıyor. Aracı uçar vaziyetten karayolunda ilerleyecek hale getirmek 5-10 dakika sürüyor.
Liberty karada 99 beygir gücündeki motoru ile bin kilometreden fazla yol yapabiliyor, havada ise 500 kilometre gidebiliyor. Araç 3 bin 500 metreye kadar yükselebiliyor. 100 litre benzin deposu hacmine sahip araç, her uçuş saatinde 26 litre yakıt tüketiyor. Uçuş hızı ise saatte 180 mile kadar çıkıyor. Aracı uçar vaziyetten karayolunda ilerleyecek hale getirmek 5-10 dakika sürüyor.
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