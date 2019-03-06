Bakan Albayrak: Ekonominin alanlarında kadınların katkısını artıracağız Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, “Kadın eli değmeyen her iş zerafetten eksik kalır” düşüncesiyle ekonominin her alanında kadınların katkısını artıracağız." ifadesini kullandı.javascript:;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak şu ifadelere yer verdi: "Kocaeli'de günü Kadın Kolları tarafından il genelindeki kadın STK'ların katılımıyla düzenlenen "Kadınlar Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor" programıyla tamamladık. "Kadın eli değmeyen her iş zerafetten eksik kalır" düşüncesiyle ekonominin her alanında kadınların katkısını artıracağız."

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