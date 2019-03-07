Ekonominin can damarı KOBİ'lere, KOBİ Değer Kredisi ile uygun maliyetli finansman imkanı sunuluyor. Üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler, bankalardan avantajlı, geri ödeme kolaylığı bulunan kredi kullanabiliyor. KOBİ Değer Kredisi paketlerinin ilki, Ocak ayında devreye alındı. 14 bankanın katılımıyla açılan bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80 bin 269 KOBİ, toplam 25 milyar lira tutarında likitide imkanına sahip oldu. KOBİ'lerin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çevresinde paketin kapsamı genişletilerek KOBİ Değer Kredisi-2 kredi paketi devreye alındı. Bu hafta başlayan KOBİ Değer Kredisi-2 ile KOBİ'lere, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 milyar liralık kefalet desteğiyle toplam 25 milyar lira kredi hacmi oluşturulacak. 17 bankanın iştirak ettiği KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ vasfına sahip işletmeler faydalanabilecek. Ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 5 milyon liraya kadar kredi kullandırılabilecek. Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak. Aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 18.48 faiz/ kâr oranı uygulanacak kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi. Kredi kullanmak isteyen KOBİ'ler, 17 bankadan istediğini seçip en yakın şubesine giderek başvurusunu yapabilecek.

Azami 5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek.Vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olacak.Aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 18.48 faiz/kâr oranı uygulanacak.