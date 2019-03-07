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Ev hanımıydı çı oldu

Ev hanımıydı İhracatçı oldu
İnegöl'de yaşayan ve 1 yıl öncesine kadar çalışmayan Özlem Karaca, iş kadını olma hayalini gerçekleştirdi. 40 yaşındaki Karaca, 'den aldığı destekle mobilya fabrikası kurup, 7 ülkeye ihracata başladı. 1 yılda 80 işçiye sağlayan Karaca, yine destekle aldığı CNC makinesiyle birlikte cirosunu artırdı. Karaca, diğer kadınların da üretim yapması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "KOSGEB'den yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurduk. Projemiz onaylandı. Yeni gelen makinemiz sayesinde istihdamımız arttı. Kalite olarak üretim potansiyelimiz yükseldi. Mağaza açtık. ımız arttı. Tüm kadınlara, teşvikleri araştırmalarını, bunlardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum."

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