Ev hanımıydı İhracatçı oldu

İnegöl'de yaşayan ve 1 yıl öncesine kadar çalışmayan Özlem Karaca, iş kadını olma hayalini gerçekleştirdi. 40 yaşındaki Karaca, KOSGEB'den aldığı destekle mobilya fabrikası kurup, 7 ülkeye ihracata başladı. 1 yılda 80 işçiye istihdam sağlayan Karaca, yine destekle aldığı CNC makinesiyle birlikte cirosunu artırdı. Karaca, diğer kadınların da üretim yapması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "KOSGEB'den yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurduk. Projemiz onaylandı. Yeni gelen makinemiz sayesinde istihdamımız arttı. Kalite olarak üretim potansiyelimiz yükseldi. Mağaza açtık. İhracatımız arttı. Tüm kadınlara, teşvikleri araştırmalarını, bunlardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum."
- Ekonomi
- 07.03.2019
- Gazete
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