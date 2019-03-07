Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kuru dün en düşük 5.3645 TL ve en üsek 5.4410 liray ıgördükten sonra, 5.42 - 5.43 aralığında işlem gördü. Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü yüzde 0,85 artışla 5,4339'dan tamamladı. Bugün ECB kararı açıklanacak ve yatırımcılar bu kararı bekleyecek. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mart Perşembe güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4320 liradan, avro 6,1500 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,4300 liradan alınan dolar, 5,4320 liradan satılıyor. 6,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1500 lira olarak belirlendi.