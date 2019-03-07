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  • 07.03.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 09:35

nda son dakika! 7 Mart gram altın, çeyrek altın, tam oldu?

güne nasıl başladı? Yatırımcılar altının güncel fiyatlarını merak ediyor. Dün kapanışta altının gram fiyatı, günü yüzde 0,04 azalışla tamamlamıştı. Altın piyasasında, en düşük 222 bin 500 lira, en yüksek 223 bin 950 lirayı gören altının kilogram fiyatı yüzde 0,18 artışla 222 bin 500 liradan tamamladı. Gram, çeyrek, tam oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları zayıf risk iştahının biraz destek sunmasıyla yatay seyrederken, güçlü seyreden dolar ECB toplantısı öncesinde altının kazanımlarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı 1,286.25 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
224,22
224,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI
358,75
366,84

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