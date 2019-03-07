Altın fiyatları zayıf risk iştahının biraz destek sunmasıyla yatay seyrederken, güçlü seyreden dolar ECB toplantısı öncesinde altının kazanımlarını sınırladı. Spot altının ons fiyatı 1,286.25 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Mart güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN FİYATI
224,22
224,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
358,75
366,84
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