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nin kazanç yılı

Çiftçinin kazanç yılı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yakın gelecekte nin kazancını daha da artıracak icraatları hayata geçireceklerini belirterek, "2019 yılı çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz açısından çok daha bereketli bir yıl olacaktır" dedi. Çiftçilerin birlikte hareket etmelerinin artık bir tercih meselesi değil, bir gereklilik, hatta bir zorunluluk olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Dünyanın en büyük 5 kooperatifinden birini de Türkiye'de oluşturmak hedefiyle bakanlık olarak desteğimizi artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

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