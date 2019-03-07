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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da gerçekleşen Finans Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.



İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul'u güçlü bir küresel finans merkezine dönüştürmek için İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini başlattık. Türkiye küresel ölçekte en rekabetçi ülkelerdendir.

Başarılı performansıyla Türkiye bu krizi fırsata çevrilmiş. 2018 yılında artan istikrarsızlık ve kriz eş anlamlı olarak fırsatı da beraberinde getiiryor. Öldürmeyen acı güçlendirir. Türkiye her birinden başışıklık sistemini güçlendirerek çıktı.

İFM kümelenme programı hazırlandı. Türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasamızı daha da derinleştireceğiz.

Küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı hale geleceğimiz bir çalışma başlattık. Üç tane tuğla dikerek küresel finans merkezi olunmaz. İFM projesini 2023 yılından önce hayata geçireceğiz



"İSTANBUL GÜÇLÜ BİR FİNANS MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

İstanbul güçlü bir finans merkezi haline dönüştürülecek. Türkiye, İstanbul finanas merkezi projesini 2023 yılından önce hayata geçirmelidir. İstanbul finans merkesinin arzu edilir şekilde hayata geçirilmesi için adımlar atıyoruz.