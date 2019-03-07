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  • 07.03.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 10:10

'tan flaş konkordato açıklaması

, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Şubat ayı ile ilgili k değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık." dedi.

Bakan Albayrak duyurdu: Şubat ayını güçlü şekilde geride bıraktık!

, konkordatolara ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredibüyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık." dedi.

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