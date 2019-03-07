Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordatolara ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL'lik kredibüyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık." dedi.