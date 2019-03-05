Gebze-Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? İşte Gebze-Halkalı Marmaray hattının açılış tarihi...

76.6 km'lik Gebze-Halkalı hattı, İstanbul'un en önemli raylı sistemi olarak hizmete açılacak. 70 ay süren çalışma neticesinde tamamlanan hatla ilgili vatandaşlar Gebze-Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor sorusunun yanıtını arıyor. 2011'de yapımına başlanan hatta, 41 istasyon yer alıyor. Yeni yapılan banliyö hattı, Gebze'den Halkalı'ya uzanacak. Bu hat 43 istasyonlu 76 kilometre uzunluğunda olacak. Gebze-Halkalı Banliyö hattının tamamlanmasıyla birlikte yolculuk süresi 115 dakikaya inecek. İşte Gebze - Halkalı banliyö hattının açılış tarihi...

GEBZE - HALKALI BANLİYÖ HATTI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yoğun çalışmaların ardından tamamlanan Halkalı-Gebze hattı 10 Mart'ta hizmete giriyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor. Hat boyunca ray döşeme elektrik hattı ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları tamamlandı.

GEBZE-HALKALI MARMARAY DURAKLARI

Gebze - Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor.

İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze

ENTEGRE OLUNAN HATLAR



Hattın tamamı işletmeye açıldığında;



Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile entegre olacaktır.