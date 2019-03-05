TOKİ 50 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Bakan Murat Kurum detayları açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara müjdeyi verdi. TOKİ tarafından 50 bin konut yapılacak. Başkan Erdoğan, vatandaşlara aylık 388 TL ile 20 yıl vadeli konut başvuruları yapılabileceği müjdesini paylaştı. Şimdi birçok kişi TOKİ 50 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte TOKİ 50 bin sosyal konut başvurusuyla ilgili merak edilen detaylar...

TOKİ 50 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut talep toplama işlemi, 6 Mart Çarşamba günü başlayacak. 50 bin konutun sahibini bulacak. Bu konutların fiyatlarının 116 bin ile 399 bin lira arasında değişecek. Peki, TOKİ'de sosyal konut başvuruları nasıl yapılır? İşte cevabı...

Ödeme süresi 20 yıl olan TOKİ sosyal konutlar, düşük ve orta gelirli vatandaşları hedefleyecek. Fiyatlar ise 116 bin lira ila 399 bin lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu konutların talep toplama işlemleri ise 6 Mart Çarşamba günü başlayacak. Ziraat Bankası ve Halk Bankası, talep toplama aşamasında devreye girecek olan bankalar olacak.

BAKAN MURAT KURUM DETAYLARI AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutların 6 bin 300'ünün İstanbul'da yapılacağını belirtti. Kurum, "50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız. Vatandaşlar 240 aylık vadeyle kira öder gibi ödeyecekler" şeklinde konuştu.

TOKİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ'nin alt gelir grubu ve emekliler için başvuru şartları "www.toki.gov.tr" sitesinden elde edilen bilgilere göre şöyledir:

– T.C. vatandaşı olması,

– Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

– Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması(Şehit Aileleri, Harp ve – Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

– Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve – Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

– Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

– Aylık hane halkı gelirinin 4.500 TL'den az olması

– Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

TOKİ herhangi bir şekilde şans arttırmak için yapılan birden fazla başvuruyu kabul etmemektedir. Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere özel başvuru şartları olduğu ve bu kişilere öncelik tanınacağı da bilinmelidir.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– TC Kimlik fotokopisi

– Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi"

– Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu

– Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.