İşsiz kaldı patron oldu

Adıyaman'da mobilya bayisi işletirken firmanın kapanması üzerine işsiz kalan kadın girişimci, KOSGEB'den aldığı destekle kendi mobilya üretim tesisini kurup ihracata başladı. Mobilya sektöründe söz sahibi olmak için Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi'ne başvuran Sevil Binzet (40), projesi kabul edilince, 30 bin liralık KOSGEB girişimcilik desteğiyle Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretim tesisi kurdu.
Binzet, tesisi 2 bin 700 metrekarelik alanda yaklaşık 2 yıl önce kurduğunu belirterek, "Yaptığımız ürünleri Adıyaman ve çevre illere gönderiyorum. Almanya'ya da ihracat yapıyorum. 3 işçiyle üretime başladım, şu anda 20 işçi istihdam ediyorum. dedi. Binzet, KOSGEB desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü, şimdi KOBİGEL sayesinde 150 bin liralık makine desteği alarak atölyesini daha da büyütmek ve Ortadoğu pazarına açılmak istediğini söyledi.
Binzet, tesisi 2 bin 700 metrekarelik alanda yaklaşık 2 yıl önce kurduğunu belirterek, "Yaptığımız ürünleri Adıyaman ve çevre illere gönderiyorum. Almanya'ya da ihracat yapıyorum. 3 işçiyle üretime başladım, şu anda 20 işçi istihdam ediyorum. dedi. Binzet, KOSGEB desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü, şimdi KOBİGEL sayesinde 150 bin liralık makine desteği alarak atölyesini daha da büyütmek ve Ortadoğu pazarına açılmak istediğini söyledi.
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