Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.03.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 08:50

Bireysel sulama sistemleri desteği başvurularında süre uzatıldı

ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında verdiği bireysel sulama sistemleri desteği için müracaatlar 'a kadar yapılabilecek.

Binlerce kişi bekliyordu! O süre uzatıldı

ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında sağladığı bireysel sulama sistemleri desteği için son müracaat tarihi 'a uzatıldı.

Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğ kapsamında bu yıl için yapılacak başvurulara ilişkin süre bir ay uzatılarak, 31 Mart son tarih olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBireysel sulama sistemleri desteği başvurularında süre uzatıldı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar