İşçiye yüzde 4.95 fark

200 bin kamu çalışanı toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alıyor. Toplu sözleşme yürürlük tarihi 1 Mart 2017 olan kamu işçilerinin enflasyon farkı belli oldu. İşçilerin ücretlerine bu ay yüzde 4.95 zam yapılacak. Kamu İşletmeleri İşveren Sendikası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: "1 Mart 2017 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerinin son gün zammı yüzde 4.95 olarak uygulanacaktır. İşçilerin 28 Şubat 2019 tarihi itibariyle almakta oldukları çıplak ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 4.95 oranında zam yapılması gerekmektedir. Ayrıca toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacağı metinde açıkça yazılı olan diğer ödemeler de aynı şekilde ve yüzde 4.95 oranında artırılacaktır."
- Ekonomi
- 06.03.2019
- Gazete
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