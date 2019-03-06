Dolar ABD hizmetler sektöründe güçlü büyümeye işaret dünkü sürpriz verinin ardından dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyretti. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün ABD'de açıklanan verilerin ardından 97.008 ile iki haftanın zirvesini gördü. Art arda beşinci seansı artıda kapatan endeks, bugün 96.93 ile dünkü zirveye yakın seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 6 Mart güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, avro 6,0950 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3900 liradan alınan dolar, 5,3920 liradan satılıyor. 6,0930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0950 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3830 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1010 lira olmuştu.