Altın fiyatları ne kadar oldu? Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,6 lira ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gören gram altın, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 223,1 liradan tamamladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

222,80

222,99

ÇEYREK ALTIN FİYATI

356,48

364,59

YARIM ALTIN FİYATI

710,73

729,18