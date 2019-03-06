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  • 06.03.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 10:13

nda son dakika! 6 Mart gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?

yeniden düşüşe geçti. Güne yatay seyirle başlayan altın ile ilgili uzmanlar yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, altının gram fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,6 lira ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gören gram altın, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 223,1 liradan tamamladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
222,80
222,99

ÇEYREK ALTIN FİYATI
356,48
364,59

YARIM ALTIN FİYATI
710,73
729,18

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