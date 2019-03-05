İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin en büyük İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara beklenenin 3 katı daha fazla ilgi oldu. 2 milyon TL'ye varan para varan para ödülü verilecek olan festivalde katılımcılar, takımlar halinde başvurularını tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR TEKNOFEST'E KATILACAK TAKIMLARIN SAYISINI AÇIKLADI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara başvuru yapan takımların sayısını açıkladı. Geçtiğimiz yıla oranla 3 katı daha fazla katılımcının başvuru yaptığı belirten Bayraktar, yarışmaya katılan tüm gençlere resmi Twitter hesabından başarılar diledi.