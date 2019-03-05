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  • 05.03.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 17:31

duyurdu! 'e katılımcı sayısı 3'e katlandı

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali 'e yoğun ilgi sürüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara başvuran katılımcı sayısını açıklayan , geçtiğimiz yıla göre 3 kat daha fazla başvuru aldıklarını açıkladı.

Selçuk Bayraktar duyurdu! TEKNOFEST'e yoğun ilgi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin en büyük İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara beklenenin 3 katı daha fazla ilgi oldu. 2 milyon TL'ye varan para varan para ödülü verilecek olan festivalde katılımcılar, takımlar halinde başvurularını tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR TEKNOFEST'E KATILACAK TAKIMLARIN SAYISINI AÇIKLADI
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , 2019 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara başvuru yapan takımların sayısını açıkladı. Geçtiğimiz yıla oranla 3 katı daha fazla katılımcının başvuru yaptığı belirten Bayraktar, yarışmaya katılan tüm gençlere resmi Twitter hesabından başarılar diledi.

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