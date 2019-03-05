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İhracatta rekor kırdık
2019 Şubat ayı rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Genel verilerine göre; Şubat ayında ihracatımız yüzde 3.7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Daha önce kullandığımız Özel Ticaret Sistemi'ne göre de Şubat ayı ihracatımız yüzde 3.5 artarak 13 milyar 603 milyon dolar olmuştur" ifadelerini kullandı.

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