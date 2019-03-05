İhracatta rekor kırdık

2019 Şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Genel Ticaret Sistemi verilerine göre; Şubat ayında ihracatımız yüzde 3.7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Daha önce kullandığımız Özel Ticaret Sistemi'ne göre de Şubat ayı ihracatımız yüzde 3.5 artarak 13 milyar 603 milyon dolar olmuştur" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 05.03.2019
- Gazete
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