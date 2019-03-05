Altın fiyatları artan ABD hazine tahvil getirilerinin doları desteklemesiyle dün gördüğü beş haftanın dip seviyesine yakın yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı dün 25 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,282.50 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1,288.87 dolara yükseldi. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 5 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI

222,81

222,96

ÇEYREK ALTIN FİYATI

356,49

364,53