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  • 05.03.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 09:25

son dakika! 5 Mart canlı gram altın, çeyrek altın, tam oldu?

yatay seyrini sürdürüyor. Türkiye'de en çok kullanılan yatırım araçları arasında yer alan ve düğünlerde takı olarak en çok tercih edilen altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,46 düşüşle işlem gördü. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları artan ABD hazine tahvil getirilerinin doları desteklemesiyle dün gördüğü beş haftanın dip seviyesine yakın yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı dün 25 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,282.50 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1,288.87 dolara yükseldi. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 5 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI
222,81
222,96

ÇEYREK ALTIN FİYATI
356,49
364,53

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