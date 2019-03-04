İŞKUR, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere 3 bin 243 işçi alımı yapılacak. Başvuruda bulunan kişiler şimdi büyük bir merakla Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Kura aşamasını geçen adaylar sözlü mülakata katılma hakkına sahip olacak. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularda 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirlendi. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden erişime açılacak.

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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yaptığı açıklamada "Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuruda bulunma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SÖZLÜ SINAV HAKKINDA



Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak.. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.