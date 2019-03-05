Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.03.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 09:29

'ndan 'ye hibe

, 'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye hibe

, 'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe sağlayacak.

Hazine ve ile Dünya Bankası tarafından imzalanan "Türkiye'de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Arttırılması Projesiyle İlgili Hibe Anlaşması", 'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Bankası, Türkiye'den yapılan mali yardım talebine cevaben, ile Dünya Bankası'nın "Gelişmekte Olan Ülkelerde Yönetiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tek Donörlü Vakıf Fonu" kapsamında, Türkiye'nin kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDünya Bankası'ndan Türkiye'ye hibe
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar