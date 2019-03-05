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8 bin yeni geliyor

8 bin yeni bekçi geliyor
Devletin kadrosu büyüyor. Sokak güvenliği adına bekçi alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu ay içerisinde 8 bin bekçi alımı yapılacak. Alımlara ilişkin kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenirken; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi adayları için aranan şartlar şu şekilde sıralanıyor: "Türk vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerlik ödevini yapmış olmak, tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak."

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