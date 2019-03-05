Rekabet Kurulu; 7 Şubat tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla 23 zincir market hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Karar, Rekabet Kurumu'nun rekabet.gov.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandı. İnternet sitesinde soruşturma açılan marketlerin isimleri de sıralandı.
- Ekonomi
- 05.03.2019
- Gazete
23 zincir markete soruşturma
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