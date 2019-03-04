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  • 04.03.2019 08:24
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 08:24

Yatay mimari projesi 50 bin konutla başlıyor

Başkan Erdoğan yatay şehirleşmeyle yükselen ’yi tanıtacak. Yatay mimariyle 50 bin yarın kamuoyu ile paylaşılacak.

Yatay mimari 50 bin konutla başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" projesinin tanıtımını yapacak. 5 Mart Salı günü (yarın) İstanbul- Kasımpaşa'da yapılacak etkinlikte TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyuna açıklanacak.

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