Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" projesinin tanıtımını yapacak. 5 Mart Salı günü (yarın) İstanbul- Kasımpaşa'da yapılacak etkinlikte TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyuna açıklanacak.
Yatay mimari projesi 50 bin konutla başlıyor
Başkan Erdoğan yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye’yi tanıtacak. Yatay mimariyle 50 bin sosyal konut projesi yarın kamuoyu ile paylaşılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" projesinin tanıtımını yapacak. 5 Mart Salı günü (yarın) İstanbul- Kasımpaşa'da yapılacak etkinlikte TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyuna açıklanacak.
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