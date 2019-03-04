Yatay mimari projesi 50 bin konutla başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" projesinin tanıtımını yapacak. 5 Mart Salı günü (yarın) İstanbul- Kasımpaşa'da yapılacak etkinlikte TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyuna açıklanacak.

