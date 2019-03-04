Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.03.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 09:27

son durum! 4 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, tam

yeni haftaya nasıl başladı? Yeniden yükselişe geçen altının gram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 0,13 artışla tamamlamıştı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının ilogramı ise 0,66 azalışla işlem görmüştü. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ve fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları Cuma günü kritik bir destek seviyesi olan 1,300 doların altına indikten sonra doların değer kaybına paralel olarak yukarı yönlü seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 1,289.91 dolara kadar gerileyerek 25 Ocak'tan bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.3 artıda 1296,61 dolardan işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mart güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
223,90
224,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI
358,23
366,38

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son durum! 4 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar