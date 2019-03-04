Altın fiyatları Cuma günü kritik bir destek seviyesi olan 1,300 doların altına indikten sonra doların değer kaybına paralel olarak yukarı yönlü seyir izledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 1,289.91 dolara kadar gerileyerek 25 Ocak'tan bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.3 artıda 1296,61 dolardan işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mart güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

223,90

224,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI

358,23

366,38