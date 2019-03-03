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  • 04.03.2019 00:58
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 01:10

'ta Trabzonlu vatandaşlar ile buluştu

'ta Trabzonlu vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Albayrak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Albayrak: Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak güçlü finansal altyapı için...

'ta Trabzonlu vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Albayrak daha sonra ise, 'daki tüm belediye meclis üyesi adaylarımızla ekonomi gündemini değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı 'ın o paylaşımı:

"'ta Trabzonlu hemşehrilerimizin davetine de icabet ettik ve hedeflerimizi anlattık."

"GÜÇLÜ FİNANSAL ALTYAPI İÇİN..."
Bakan Albayrak, "Bugün son olarak, İstanbul'daki tüm belediye meclis üyesi adaylarımızla ekonomi gündemini değerlendirdik. 'yi hedeflerine ulaştıracak güçlü finansal altyapı için hazırladığımız stratejilerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

"'GELECEĞİMİZ EMİN ELLERDE'" DEDİRTTİ
Bakan Albayrak, "Bugün Esenyurt'ta genç kardeşlerimizle ekonomi konuştuk. Ülkemize olan inançları, dünyadaki gelişmelerle ilgili farkındalıkları ve donanımları ile gençlerimiz "Geleceğimiz emin ellerde" dedirtti. Biz de onlara en iyi imkanları sağlamak için gece gündüz demeden çalışacağız." şeklinde paylaşımda bulundu.

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