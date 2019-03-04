TEKNOFEST’e başvuru yağıyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST, bu yıl artan yarışma ve yarışmacılarla çok daha kapsamlı bir etkinliğe sahne olacak. Yarışmalara geçen yıl 4 bin 208 başvuru yapılırken, bu yıl ise sayı şimdiden 6 bin 774'e ulaştı. İnsanlık yararına teknolojilerde 2 bin 372, rokette 571, savaşan İHA'larda 502, uçan araba tasarımında 470, yapay zekada 339, insansız sualtı sistemlerinde 220 takım yarışacak.