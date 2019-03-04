Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "TÜFE Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERİYOR! GERİLEMEYE DEVAM EDECEK

Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor.

ÜFE'DEKİ CİDDİ DÜŞÜŞ DE...

ÜFE'deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması Tanzim Satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir.

TANZİM SATIŞIN BAŞARISI GÖRÜLDÜ

Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz.

TEK HANELİ ENFLASYONA İNECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAM

2019'u YEP'teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam.