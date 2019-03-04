Kira artış oranı ne kadar? Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23 arttı. Bununla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında kira artış oranı oldu. Peki, 2019 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

2019 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2019 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre konut ya da iş yeri kira sözleşmesinin ne kadar zam yapılacağı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,16 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,09 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,97 artış gösterdi.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 17.93 oranında zam yapacak.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,93

Zam bedeli: 179 lira

Zamlı kira bedeli: 1.179 lira

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Konut veya iş yeri kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı bugün belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.06 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0.45 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,70 artış gösterdi.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 17.16 oranında zam yapacak.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira

AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI

2018 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 15,82

2018 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 15,66

2018 Mart Kira Artış Zam Oranı % 15,50

2018 Nisan Kira Artış Zam Oranı % 15,35

2018 Mayıs Kira Artış Zam Oranı % 15,36

2018 Haziran Kira Artış Zam Oranı % 15,80

2018 Temmuz Kira Artış Zam Oranı % 16,57

2018 Ağustos Kira Artış Zam Oranı % 17,41

2018 Eylül Kira Artış Zam Oranı % 18,75

2018 Ekim Kira Artış Zam Oranı % 21,36

2018 Kasım Kira Artış Zam Oranı % 23,73

2018 Aralık Kira Artış Zam Oranı % 25,52

2019 Ocak Kira Artış Zam Oranı % 27,01

2019 Şubat Kira Artış Zam Oranı % 17.16

2019 Mart Kira Artış Zam Oranı % 17.93