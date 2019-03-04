Dolar endeksi Fed'in faiz artırımlarında sabırlı olacağı beklentileriyle Cuma günü gördüğü bir haftanın zirve seviyesine kıyasla geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü 96.551'e kadar yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 96.45'e geriledi. Euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 4 Mart güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 5,3760 liradan alınan dolar, 5,3780 liradan satılıyor. 6,1130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1150 lira olarak belirlendi.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği ve iki ülkenin gümrük tarifeleri savaşına son verecek bir anlaşmaya imza atabilecekleri yönündeki haber ve açıklamalar küresel risk iştahını artırdı.