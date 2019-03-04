Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz, personel bulunduracak ve gece-gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" dedi. Kentsel dönüşüme değinen Kurum, Türkiye'de tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşüme devam edeceğiz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 04.03.2019
- Gazete
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