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Ziraat’ten müjdesi

ZİRAAT Bankası, konut ve ihtiyaç kredi oranlarında indirime gitti. , konut kredisi faiz oranlarını 4 Mart'tan itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,28'e indirdi. Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1,53'e düşürdü.

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