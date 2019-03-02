ZİRAAT Bankası, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gitti. Banka, konut kredisi faiz oranlarını 4 Mart'tan itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,28'e indirdi. Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1,53'e düşürdü.
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- 02.03.2019
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Ziraat’ten faiz müjdesi
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