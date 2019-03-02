İşçi başına 13 bin 356 lira destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından başlatılan istihdam seferberliğine 4 koldan destek sağlandı. ■ Nitelikli işgücü eğitim programları ile eleman yetiştirilecek. Kişi başına verilecek destek 16 bin 168 lirayı bulacak. ■ Üç aylık ücret desteği (2 bin 21 lira) kapsamında kişi başına aylık bin 113 liralık prim ve vergiyi de devlet karşılayacak. İşçi başına 12 ayda toplam 13 bin 356 lira vergi ve prim desteği sağlanacak. ■ Ekonomik nedenlerle işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltan işverenin, 3 ay boyunca çalışanının ücretini devlet ödüyor. ■ 150 liralık asgari ücret desteği sağlanacak. ■ SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. ■ İşbaşı eğitim programlarına katılana aylık 2 bin 21 lira ödenecek. n
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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