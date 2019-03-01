2019 buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteklemelerinde son durum ne?

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli binlerce hayvan yetiştiricisine buzağı desteklemesiyle ilgili müjdeyi vermişti. Pakdemirli, T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre, 1 Mart'tan itibaren ödenmeye başlanacağını belirtmişti. Şimdi birçok vatandaş 2019 buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2019 buzağı desteklemelerinde son durum ne? İşte merak edilen detaylar...

BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemelerinin yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlanacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 1 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 8 Mart 2019'da yapılacak. 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde, 448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kaydetmişti.

Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerin 1 Mart'ta, 0 ve 2 olan yetiştiricilerin ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak.

Pakdemirli, 2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde 448 bin yetiştiricinin 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödeneceğini açıklamıştı.

821 MİLYON LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek." ifadesini kullanmıştı.