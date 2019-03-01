Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, "Piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve 2. çeyrekte başlatacağımız yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu ele aldık." paylaşımını yaptı.