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  • 01.03.2019 23:12
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 23:14

Bakan ve 4. toplantısına katıldı

Twitter hesabı üzerinden ve () 4. toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Albayrak FİKKO toplantısına katıldı

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, " ve () 4. toplantısını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, "Piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve 2. çeyrekte başlatacağımız yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu ele aldık." paylaşımını yaptı.

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