Gelir vergisi dönemi başladı

Geçen yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 25 Mart'a kadar ödenebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre; ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2018 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 25 Mart Pazartesi günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderebilecek.
- Ekonomi
- 02.03.2019
- Gazete
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