Yılda 2 kez zam alan emekliler, bayram ikramiyesi ve promosyonla da ek gelire kavuşuyor. Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu imkanı, emeklilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs sonunda, Kurban Bayramı ikramiyesinin Ağustos başında ödenmesi beklenirken; bankaların kampanyalarıyla 600 liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. İkramiye ve promosyondan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanabiliyor. İlk ikramiyeden sonra ancak Kurban Bayramı ikramiyesi ödenmeden önce emekli olanlar da bu yıl bin 600 lira ek gelire kavuşacak. Daha önce promosyon almamış olan mevcut emekliler ise, bankalarına başvurup '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü verirse, 2 bin liralık ikramiyeye ek olarak 600 liraya varan promosyonu cebine koyabilecek. Önümüzdeki yıl tüm emeklilere 2 bin 600 lira gelir imkanı olacak. Çünkü promosyon başladığında bankadan ödeme alanların 3 yıllık süresi 2020'de bitiyor.
PROMOSYON ARTABİLİR
Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. Böylece mevcut emekliler, 2020'de 2 bin lira ikramiye ve 600 lira promosyonu cebine koyacak. Ayrıca bankaların önemli sayıda emekli için yeni promosyon dönemi olduğundan, kampanyalarına hız vermesi, tutarı daha da yüksetmesi bekleniyor.
PROMOSYON ARTABİLİR
Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. Böylece mevcut emekliler, 2020'de 2 bin lira ikramiye ve 600 lira promosyonu cebine koyacak. Ayrıca bankaların önemli sayıda emekli için yeni promosyon dönemi olduğundan, kampanyalarına hız vermesi, tutarı daha da yüksetmesi bekleniyor.
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