Altın fiyatları... Düğünlerde takı olarak ya da yatırım aracı olarak tercih edilen altın haftayı nasıl kapattı? Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 225 bin lira oldu. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.306,91 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mart güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (2 MART 2019)
GRAM ALTIN FİYATI
225,78
225,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
361,25
369,46
YARIM ALTIN FİYATI
720,24
738,93
TAM ALTIN FİYATI
720,24
738,93
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.289,62
1.297,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.498,00
1.521,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
128,69
128,80
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
164,82
164,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
205,91
206,09
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.