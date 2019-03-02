Altın fiyatları... Düğünlerde takı olarak ya da yatırım aracı olarak tercih edilen altın haftayı nasıl kapattı? Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 225 bin lira oldu. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.306,91 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (2 MART 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

225,78

225,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

361,25

369,46

YARIM ALTIN FİYATI

720,24

738,93

TAM ALTIN FİYATI

720,24

738,93

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.289,62

1.297,25

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.498,00

1.521,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

128,69

128,80

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

164,82

164,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

205,91

206,09