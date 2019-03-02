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  • 02.03.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 09:30

son dakika! 2 Mart gram altın, çeyrek altın, tam Canlı rakamlar

haftayı nasıl kapattı? Yatırımcıların en çok tercih ettiği ziynet eşyalar arasında yer alan altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Cuma günü kapanışta altının gram fiyatı günü yüzde 0,13 artışla 226,20 liradan tamamladı. Peki, bugün oldu? İşte 2 Mart güncel gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?

... Düğünlerde takı olarak ya da yatırım aracı olarak tercih edilen altın haftayı nasıl kapattı? Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 225 bin lira oldu. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.306,91 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 2 Mart ...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (2 MART 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
225,78
225,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI
361,25
369,46

YARIM ALTIN FİYATI
720,24
738,93

TAM ALTIN FİYATI
720,24
738,93

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.289,62
1.297,25

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.498,00
1.521,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
128,69
128,80

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
164,82
164,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
205,91
206,09

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