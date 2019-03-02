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  • 02.03.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 09:42

kuru son dakika! 2 Mart ve oldu? Güncel döviz kuru

kuru haftanın son işlem gününe 5.33 - 5.34 bandında başlamasının ardından borsa kapanış saatlerine 5.40 TL'ye dayandı. Dolar endeksi ise perşembe günü gördüğü üç haftanın dip seviyesi olan 95.824'den uzaklaştı. Peki, ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 2 Mart güncel döviz kuru...

Dolarda son durum!

Dolar bugün ne kadar? ABD - Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden henüz bir anlaşma çıkmamasına karşın, ABD ekonomisine ilişkin olumlu büyüme verilerinin etkisiyle güne yükselişle başlayan dolar 5.40 liraya kadar yükseldi. Dolar dün en düşük 5.3354 lirayı ve en yüksek 5.4002 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında, euro ise en düşük 6.0664 lirayı ve en yüksek 6.1480 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.14 lira aralığında işlem gördü. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar? İşte 2 Mart güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Saat 9.40 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:
ALIŞ: 5,3708
SATIŞ: 5,3752

EURO:
ALIŞ: 6,1076
SATIŞ: 6,1124

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