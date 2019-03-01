Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lere ilişkin önemli açıklama yaptı. Albayrak, KOBİ'lere yönelik olarak 25 milyar liralık kredi paketinin hayırlı, uğurlu olmasını söyledi.

İşte Bakan Albayrak'ın tweeti:

Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ'lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL'lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ DETAYLARI AÇIKLADI

Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi-2 hakkında detayları paylaştı. Buna göre;

"KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankamız iştirak etti. Kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacak."

"Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek."

"Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir."

"Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır."