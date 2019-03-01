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  • 01.03.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 09:30

da hareketlilik sürüyor

Çarşamba günü 5.29'lu seviyelere inen kuru 1 Mart sabahı 5.34 TL'den işlem gördü. Son haftalardır 5.25 - 5.35 bandında hareket eden , bu hafta başıdna 5.30'un altına indikten sonra haftanın son işlem gününde 5.35 seviyesini yokladı. Peki, ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 1 Mart güncel döviz kuru...

Dolar, ABD büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle yen karşısında 10 haftanın zirvesine yükseldi. Dolar yen karşısında yüzde 0.3 artışla 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 111.77'ye yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 96.250 seviyesine yükselerek dün gördüğü üç haftanın dip seviyesi olan 95.824'den uzaklaştı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 1 Mart güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 6,0770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0790 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olmuştu.

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