‘Geleceği Yazan Kadınlar’a ödül

TURKCELL, Barselona'da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri'nde (Glomo Awards-Global Mobile Awards) Kadın İçin Teknoloji kategorisinde 'Geleceği Yazan Kadınlar'la 'Sektör Liderliği Ödülü'nü aldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell'in attığı her adımda, sahip olduğu teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Geleceği Yazan Kadınlar projesini geliştirirken de bu idealle yola çıktık. Eğitimler sonrasında Geleceği Yazan Kadınlar içinden seçtiğimiz test uzmanı kadınlarımıza hem Turkcell'de istihdam sağladık, hem de Turkcell dijital ürün ve servislerini onlara teslim ettik. Teknolojinin fırsat eşitliğindeki gücüne olan inancımızla, kadınların dijital ekosistemde daha fazla yer almalarını istiyoruz."
- Ekonomi
- 01.03.2019
- Gazete
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