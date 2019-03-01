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desteği bugün başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, ihtiyaç sahibi 2 milyon 22 bin aileye aylık 150 kilovatsaate kadar desteği ödemesi bugün itibariyle başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, miktarının evde yaşayan kişi sayısına göre 40,31 ile 80,63 lira arasında değişeceğini belirterek, "Buna göre, 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak" dedi Programdan faydalanmak için hak sahibinin Türk vatandaşı olması, düzenli sosyal yardım alması şartı aranacak. Başvurular ve ödemeler PTT'den yapılacak.

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