Vergi borcunu yapılandırmak isteyenler için yapılandırma işlemi yapılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vergi borcu yapılandırma ödemesinin 28 Şubat'a kadar uzatıldığını belirtmişti. Şimdi vergi borcu olanlar vatandaşlar GİB vergi borcu ödeme işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte vergi borcu ödeme işlemine dair detaylar...

GİB VERGİ BORCU ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Aşağıda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sayfası bulunmaktadır. Sisteme girmek için "T.C kimlik numarası ile Giriş" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bu sayfada sizden istenen bilgileri girdikten sonra ödeme işlemlerinizi yapabiliriz. Online Vergi Dairesi'nde vergi borçlarınızı, motorlu taşıtlar verginizi rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda vergi borcu olup olmadığını sorgulayabilir, kira beyannamesi ve ihbar işlemleri yapabilirsiniz.

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ÖDEME İÇİN SON GÜN

Vatandaşa, 31 Mart 2018'den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti 18 Mayıs'ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos'ta ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de ve ikinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım'da dolmuştu. Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyordu.

Ancak vergi ve trafik cezası gibi idari para cezalarını belirtilen sürede ödenmediği için 2.5 milyon kişinin yapılandırma yani 'af'tan doğan hakkı yanmıştı. Hükümet bu kişilere yeni bir hak daha tanımış ve süreyi Şubat sonuna kadar uzatmıştı. Şimdi bu hakkı kullanmak için son güne girildi. Borçları yapılandırdıktan sona ilk taksidi veya her iki taksidi hiç yatırmayanlar, bugün geç ödeme zammıyla birlikte ödeme yapabilecek.

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını bugüne kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezası alınmayacak.