Elektrik borçtan kesilmeyecek

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Avrupa yakasında bulunan 4.3 milyon abone için yeni bir hizmet hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "Faturası 150 liranın altında kalan abonelerin ilk ayda ödemeseler bile elektriğini kesmeyecek şekilde bir altyapı hazırlıyoruz. İkinci ay itibarıyla fatura 150 liranın üzerine çıktığında ödememe hali devam ederse, o zaman kesintiye gideceğiz. Altyapımızı bu yıl içinde uygun hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.