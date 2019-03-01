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  • 01.03.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 09:22

nda son dakika! 1 Mart Cuma gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları canlı rakamlar

iki haftanın en düşük düzeyine çekildi. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,04 düşüşle işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 1 Mart ...

Altın fiyatları doların kayıplarını toparlamasıyla iki haftanın dip seviyesini görürken, küresel büyümenin yavaşladığına ilişkin artan endişeler güvenli liman altına destek verdi. Altının onsu spot piyasada ilk işlemlerde 1,311.61 dolar ile 15 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sona 1,312.67 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte 1 Mart altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
225,57
225,72

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.313,20
1.313,39

ÇEYREK ALTIN FİYATI
360,91
369,05

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