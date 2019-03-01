Altın fiyatları doların kayıplarını toparlamasıyla iki haftanın dip seviyesini görürken, küresel büyümenin yavaşladığına ilişkin artan endişeler güvenli liman altına destek verdi. Altının onsu spot piyasada ilk işlemlerde 1,311.61 dolar ile 15 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sona 1,312.67 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte 1 Mart altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

225,57

225,72

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.313,20

1.313,39

ÇEYREK ALTIN FİYATI

360,91

369,05