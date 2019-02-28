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Yapılandırma için son şans
Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında ödemelerini zamanında yapmayarak haklarını kaybedenler dikkat! Borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte bugün gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek.

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