İşçiye 2.020 işverene 986 TL

Türkiye, istihdam teşvikleriyle güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Yeni yasal düzenlemeyle ilave istihdama 3 aylık süper teşvik imkanı geldi. 2018 yılı içinde işyerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat ile 30 Nisan tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Teşvik kapsamındaki işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na 30 günden bildirilmesi halinde destek tutarı 2 bin 20 lira olacak.
Dolayısıyla işverene ücret desteği net asgari ücret üzerinden sağlanacak. Yani 2018 yılındaki istihdama ilave olarak, Şubat-Nisan döneminde işe yeni alınanların 2 bin 20 liralık ücretleri ve 986 liralık vergi ve sigorta primleri 3 ay süresince teşvik kapsamında karşılanacak. Bu da aylık 3 bin 6 liralık, 3 aylık ise 9 bin 18 liralık bir destek anlamına geliyor.
Dolayısıyla işverene ücret desteği net asgari ücret üzerinden sağlanacak. Yani 2018 yılındaki istihdama ilave olarak, Şubat-Nisan döneminde işe yeni alınanların 2 bin 20 liralık ücretleri ve 986 liralık vergi ve sigorta primleri 3 ay süresince teşvik kapsamında karşılanacak. Bu da aylık 3 bin 6 liralık, 3 aylık ise 9 bin 18 liralık bir destek anlamına geliyor.
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