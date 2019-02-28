Bugünkü
Takvim

Girişimcilere Avrupa rotalı teşvik

sponsorluğunda düzenlenen ve ’de ’in organize ettiği için başvurular başladı.

Girişimcilere Avrupa rotalı teşvik
Avrupa Komisyonu sponsorluğunda düzenlenen ve 'de tarafından organize edilen 2019 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için başvuru süresi başladı. Yarışmaya; ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğe ve 'lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı, başarılı model ve projeler geliştirerek uygulayan kurum ve kuruluşlar katılabiliyor. Yarışma, 'girişimcilik ruhunun geliştirilmesi', 'yeteneklere yatırım yapmak', 'girişimcilik ortamının iyileştirilmesi', 'işletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi', 'kaynak etkinliğinin ve çevre dostu pazarların gelişiminin desteklenmesi', 'sorumlu girişimcilik' kategorilerinde gerçekleştirilecek. Her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına da jüri büyük ödülü verilecek. KOSGEB'in sitesindeki formu doldurarak, 31 Mayıs'a kadar kuruma göndererek katılım yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGirişimcilere Avrupa rotalı teşvik
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri