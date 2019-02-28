Avrupa Komisyonu sponsorluğunda düzenlenen ve Türkiye'de KOSGEB tarafından organize edilen 2019 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için başvuru süresi başladı. Yarışmaya; ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğe ve KOBİ'lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı, başarılı model ve projeler geliştirerek uygulayan kurum ve kuruluşlar katılabiliyor. Yarışma, 'girişimcilik ruhunun geliştirilmesi', 'yeteneklere yatırım yapmak', 'girişimcilik ortamının iyileştirilmesi', 'işletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi', 'kaynak etkinliğinin ve çevre dostu pazarların gelişiminin desteklenmesi', 'sorumlu girişimcilik' kategorilerinde gerçekleştirilecek. Her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına da jüri büyük ödülü verilecek. KOSGEB'in sitesindeki formu doldurarak, 31 Mayıs'a kadar kuruma göndererek katılım yapılacak.
- Ekonomi
- 28.02.2019
- Gazete
Girişimcilere Avrupa rotalı teşvik
Avrupa Komisyonu sponsorluğunda düzenlenen ve Türkiye’de KOSGEB’in organize ettiği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için başvurular başladı.
- Ekonomide sevindiren gelişme! Açık azaldı
- TVYD başkanlığına Fatih Savaş seçildi
- Kolaylığı teknolojiyle birleştiren mobil şube Ziraat'te
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.